Guantanamo Obama will weitere Gefangene entlassen

Ein Wachturm vor dem Stacheldraht des US-Strafgefangenenlagers Guantanamo (dpa / picture alliance / John Riley)

US-Präsident Obama will weitere Gefangene aus dem Lager in Guantanamo auf Kuba entlassen.

Sein Sprecher Earnest erklärte in Washington, er erwarte weitere Transfers. Die Stellungnahme des künftigen US-Präsidenten Trump beeinflusse Obamas Haltung in der Frage nicht. Trump hatte über den Kurzmitteilungsdienst Twitter verlangt, es dürfe keine weiteren Freilassungen aus Guantanamo geben.



Zurzeit befinden sich noch 59 Häftlinge in dem Lager. Obama hatte bei seinem Amtsantritt 2009 versprochen, Guantanamo zu schließen. Er scheiterte mit dem Vorhaben vor allem am Widerstand des republikanisch dominierten Kongresses.