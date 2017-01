Guantánamo Vier Insassen nach Saudi-Arabien überstellt

Ein Wachturm vor dem Stacheldraht des US-Strafgefangenenlagers Guantanamo (dpa / picture alliance / John Riley)

Die USA haben vier weitere Gefangene aus dem Lager Guantánamo entlassen.

Die Männer sind in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad angekommen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur des Landes handelt es sich um Jemeniten. Da in ihrem Heimatland Bürgerkrieg herrscht, konnten sie nicht dorthin zurück.



Zur Freilassung sind noch knapp 20 andere Gefangene vorgesehen. Dann würden zum Ende der Amtszeit von US-Präsident Obama noch 40 Menschen in Guantánamo festgehalten. Obama hatte bei seinem Amtsantritt 2009 versprochen, das Gefangenenlager zu schließen. Sein designierter Nachfolger Trump will das Lager weiter nutzen.