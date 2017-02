"Guardian" Besuch Trumps soll außerhalb der Parlaments-Sitzungswochen stattfinden

Kann US-PRäsident Trump hier reden? Will er das überhaupt? Das britische Parlament tagt im Westminster-Palast in London. (AFP/ Max Nash)

Die britische Regierung will nach Informationen des "Guardian" eine Rede von US-Präsident Trump im Parlament während seines geplanten Besuches in London abwenden.

Um Trump nicht zu brüskieren, suche die Regierung nach einem Termin außerhalb der Sitzungszeiten von Ober- und Unterhaus, berichter das Blatt.des Parlaments. Premierministerin May hatte Trump während ihres Besuchs in Washington im Namen von Königin Elizabeth II. nach Großbritannien eingeladen. Eine Petition an das britische Parlament gegen den Staatsbesuch wurde mittlerweile von mehr als 1,8 Millionen Menschen unterzeichnet. Auch der Präsident des britischen Unterhauses, Bercow, betonte, eine Rede vor dem Unterhaus sei kein automatisches Recht, sondern eine Ehre. Bercow verknüpfte seine Ablehnung direkt mit Trumps umstrittenem Einreiseverbot. - Die Zeitung "Daily Mail" berichtete dagegen ebenfalls unter Berufung auf Regierungskreise, dass Trump bisher gar kein "Interesse" an einer Rede im Parlament gezeigt habe.