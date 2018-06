Nach dem Vulkanausbruch in Guatemala suchen Rettungskräfte weiter nach Überlebenden.

Wie ein Sprecher des Katastrophenschutzes mitteilte, werden noch immer fast 200 Menschen vermisst, mindestens 75 Anwohner seien ums Leben gekommen. Die Räumungs- und Bergungsarbeiten mussten heute allerdings unterbrochen werden, weil der Vulkan wenige Tage nach der ersten Eruption erneut ausbrach.

An seiner Südseite flossen wieder Lavaströme herab.



Durch die ersten Eruptionen am Sonntag waren mehrere Ortschaften zerstört worden. Etwa 5.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.