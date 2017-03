In Guatemala hat Präsident Morales nach dem Tod von 22 Mädchen durch den Brand in einem Heim für misshandelte Kinder eine dreitägige Staatstrauer angeordnet.

38 Verletzte, darunter 16 in lebensbedrohlichem Zustand, werden noch in Krankenhäusern behandelt. Die Brandursache war zunächst unklar, auch die Opferzahl ist nur vorläufig, da das Gebäude noch abgesucht wird. Medienberichten zufolge hatten Kinder und Jugendliche in dem überbelegten Heim nachts gegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauch durch das Personal sowie die Lebensbedingungen protestiert. Die von staatlichen Wohlfahrtbehörden überwachte Einrichtung liegt in einem Ort nahe Guatemala-Stadt.