Guatemalas früherer Präsident Colom ist wegen Korruption angeklagt worden.

Ihm werde zur Last gelegt, während seiner Amtszeit in dem mittelamerikanischen Land in Betrug und Unterschlagung öffentlicher Mittel beim Bau des Nahverkehrssystems 'Transurbano' verwickelt gewesen sein, teilte die

Staatsanwaltschaft mit. Neben Colom müssten sich auch mehrere ehemalige Minister vor Gericht verantworten. Nach Erkenntnissen der Generalstaatsanwaltschaft wurden bei dem Busprojekt mindestens 35 Millionen US-Dollar unterschlagen. Colom war von 2008 bis 2012 Präsident in Guatemala.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.