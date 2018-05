Nach den USA hat nun auch Guatemala seine israelische Botschaft offiziell nach Jerusalem verlegt.

Bei der Eröffnung sprach Botschafterin Solis von einem historischen Tag, an dem die diplomatische Vertretung in die israelische Hauptstadt zurückkehre.



Die US-Botschaft war am Montag eingeweiht worden. Am Grenzzaun zum Gazastreifen kam es deswegen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Israelische Soldaten erschossen 60 Palästinenser.



Nach Auffassung einer großen Mehrheit von Staaten soll der Status von Jerusalem soll in zukünftigen Friedensgesprächen zwischen Israel und den Palästinensern festgelegt werden. Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen künftigen eigenen Staat Palästina.

