Nach dem Brand in einem Kinderheim in Guatemala mit 40 Toten sind drei Verwaltungsangestellte festgenommen worden.

Gegen sie werde wegen Totschlags, der Misshandlung Minderjähriger und der Verletzung ihrer Dienstpflichten ermittelt, erklärte die Staatsanwaltschaft in Guatemala-Stadt. Unter den Festgenommenen ist auch der Direktor des Kinderheims. Bei dem Brand waren in der vergangenen Woche 40 Mädchen ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge hatten Jugendliche in dem überbelegten Heim aus Protest gegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauch und die schlechten Lebensbedingungen Matratzen angezündet.