Wenige Tage nach der ersten Eruption ist der Feuervulkan in Guatemala erneut ausgebrochen.

An seiner Südseite flossen neue Lavaströme herab. Der nationale Katastrophenschutz ordnete weitere Evakuierungen an. Die Räumungs- und Bergungsarbeiten in dem Gebiet mussten unterbrochen werden. Beim ersten Ausbruch des rund 3.700 Meter hohen Vulkans waren am Sonntag zwei nahgelegene Ortschaften fast völlig zerstört worden. Mindestens 73 Menschen kamen nach jüngsten Behörden-Angaben ums Leben, darunter ganze Familien. Rund 200 Personen werden noch vermisst. Es gab viele Verletzte; fast 2.700 Menschen sind in Notunterkünften untergebracht.

