In Guatemala ist der frühere Präsident Colom wegen des Verdachts des Betrugs und der Unterschlagung festgenommen worden.

Colom sei einer von zehn Verdächtigen, die in verschiedenen Teilen des Landes festgesetzt worden seien, erklärte Sonderstaatsanwalt Sandoval in Guatemala-Stadt. Ihnen werde vorgeworfen, im Rahmen der Anschaffung von Bussen für die Hauptstadt Gelder unterschlagen zu haben. Unter den Festgenommenen ist auch der frühere guatemaltekische Finanzminister Fuentes, der jetzt Vorsitzender der Hilfsorganisation Oxfam International ist.



Oxfam steht derzeit wegen Verfehlungen von Mitarbeitern in der Kritik. Medien berichteten über Sex-Orgien während laufender Hilfseinsätze 2006 im Tschad und 2010 in Haiti nach dem Erdbeben.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.