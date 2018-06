Bei dem Vulkanausbruch in Guatemala sind jüngsten Behörden-Angaben zufolge mindestens 70 Menschen getötet worden.

Die ersten Opfer wurden bereits beigesetzt. Wie ein Sprecher mitteilte, haben Lavaströme, Asche, Schlamm und Geröll zwei Ortschaften fast vollständig zerstört. In Häusern an den Hängen des rund 3.700 Meter hohen Berges kamen demnach ganze Familien ums Leben. Viele Verletzte sind noch im Krankenhaus, zahlreiche Menschen werden nach wie vor vermisst. - Der Feuervulkan südlich von Guatemala-Stadt war am Sonntag ausgebrochen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.