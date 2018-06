Beim Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala sind jüngsten Behörden-Angaben zufolge mindestens 70 Menschen getötet worden.

Die ersten Opfer wurden gestern beigesetzt. Zwei Ortschaften in der Nähe des rund 3.700 Meter hohen Berges waren am Sonntag fast vollständig zerstört worden. Ganze Familien kamen dabei ums Leben. Viele Verletzte sind noch im Krankenhaus. Da an der Südseite des Vulkans inzwischen neue Lava- und Ascheströme hinunterfließen, ordnete der Katastrophenschutz weitere Evakuierungen an.

