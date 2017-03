Die Türkei droht im Streit um Politiker-Auftritte in EU-Staaten erneut mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens.

Innenminister Soylu sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Ankara, man werde jeden Monat 15.000 Flüchtlinge in Richtung Europäische Union schicken. Ähnlich hatte sich zuvor bereits Außenminister Cavusoglu geäußert. Dagegen sagte ein Sprecher der Bundesregierung, es gebe bisher keine Anzeichen dafür, dass Ankara das vor einem Jahr geschlossene Abkommen aufgekündigt habe. Der Flüchtlingspakt zwischen EU und Türkei hatte zu einem deutlichen Rückgang der Flüchtlingsbewegung nach Europa geführt.



Im Zusammenhang mit den Absagen von Auftritten türkischer Politiker hatte die Regierung in Ankara Deutschland und den Niederlanden mehrfach Nazi-Methoden vorgeworfen. Die regierungsnahe türkische Zeitung "Günes" bezeichnete Kanzlerin Merkel in der heutigen Ausgabe als - Zitat - "weiblichen Hitler" und bildete auf der Titelseite eine Fotomontage Merkels mit SS-Uniform und Hakenkreuz ab.