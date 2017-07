Der frühere EU-Erweiterungskommissar Verheugen kritisiert, dass derzeit keine Länder in die Europäische Union aufgenommen werden.

Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, wenn ein Land die notwendigen Bedingungen erfülle, dürfe die EU es nicht abweisen. So stehe es auch in den Verträgen. Die Menschen in Moldawien, Serbien und anderen Staaten hätten es nicht verdient, dass Brüssel auf einmal sage: Jetzt ist Schluss. Auch diese Länder gehörten zu Europa, betonte Verheugen. Er sei traurig darüber, dass insbesondere in der EU-Kommission die Linie vertreten werde, erst einmal keine weiteren Länder aufzunehmen.



Verheugen ergänzte, die viel beschworene europäische Identität gebe es gar nicht. "Wir haben Traditionen, sprachliche, kulturelle, religiöse, die teilweise weit über tausend Jahre als staatliche Traditionen zurückreichen." Das Charakteristische für Europa sei nicht die Einheitlichkeit, sondern die Verschiedenheit. "Wir sollten das nicht als Schwäche sehen, sondern als Stärke."