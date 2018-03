Der Schriftsteller Günter Wallraff hat die Deutschen dazu aufgerufen, nicht zum Badeurlaub in die Türkei zu fliegen.

"Es sollten die Richtigen reisen. Nicht die, die gedankenlos ihren Strandurlaub machen und sich um alles andere nicht kümmern", sagte Wallraff der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es sollten diejenigen, die sich für Menschenrechte einsetzten, hinfahren und mit Bedrängten und Verfolgten Kontakt aufnehmen.



Wallraff schlägt zudem eine große Demonstration mit Deutschen und hiesigen Politikern in der Türkei vor, um die Freilassung der zigtausenden politischen Gefangenen zu fordern. Der 75-jährige Autor fürgte hinzu, Anzeichen für positive Veränderungen in der Türkei sehe er "allenfalls in Einzelfällen". Illusionen mache er sich jedoch nicht: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sei "ein machtbesessener gigantomanischer Despot, der ein Willkürregime installiert und den Bau von Gefängnissen zur boomenden Branche gemacht hat". Zurzeit seien in dem Land 80 neue Gefängnisse für 2,3 Milliarden Euro im Bau - die Summe entspreche einem Drittel des türkischen Justizetats.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.