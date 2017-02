Guggenheim-Museum Verdienste von geflohenen Künstlern und Händler gewürdigt

Marguerite "Peggy" Guggenheim sammelte Werke europäischer Künstler, die vor Krieg und Nationalsozialismus fliehen mussten. (AFP)

Zur Eröffnung einer neuen Ausstellung sind im Guggenheim-Museum in New York die Verdienste von Migranten für die Kunstsammlung betont worden.

Mit Blick auf die Politik von US-Präsident Trump erklärte Museums-Direktor Armstrong, derzeit würden Grundprinzipien wie Toleranz und kritisches Denken herausgefordert. Die neue Ausstellung solle auch an eine Zeit erinnern, in der Künstler und auch Händler vor einem Krieg flohen und ein Zuhause und Freiheit in den USA fanden. Gezeigt werden bis zum 6. September Werke europäischer Künstler, die von der Nichte des Gründers, Peggy Guggenheim, zusammengetragen wurden.