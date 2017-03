Der Süßwarenhersteller Haribo plant erstmals den Bau einer Produktionsstätte in den USA.

Vorgesehen sei ein Standort in Kenosha County im Südosten des Bundestaats Wisconsin, teilte das Unternehmen in Bonn mit. Haribo of America sei das am schnellsten wachsende Süßwarenunternehmen in den USA, hieß es weiter. Wisconsins Gouverneur Walker erklärte über Twitter, Haribo plane eine Investition im Volumen von umgerechnet 224 Millionen Euro. Zudem würden im Südosten des Bundesstaats 400 Jobs entstehen.



Haribo beschäftigt weltweit etwa 7.000 Mitarbeiter und stellt pro Tag nach eigenen Angaben etwa 100 Millionen Gummibären her.