Unter dem Titel "Bestandsaufnahme Gurlitt" wird heute und morgen Abend in Bern und Bonn eine Doppelausstellung eröffnet.

Mehr als fünf Jahre nach der Beschlagnahmung der Sammlung des 2014 verstorbenen Cornelius Gurlitt unter dem Verdacht der NS-Raubkunst werden Werke der Moderne und der aktuelle Forschungsstand präsentiert. Einige Bilder aus dem Nachlass des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt wurden inzwischen den rechtmäßigen Erben zurückgegeben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters betonte in Bern, die Ausstellung sei ein wichtiger Teil des Bemühens um Aufklärung und Transparenz.



Als Aufgabe der Bundesregierung bezeichnete es der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, auch private Eigentümer zur Rückgabe von Nazi-Raubkunst an die rechtmäßigen Besitzer zu verpflichten. In der Wochenzeitung "Die Zeit", kritisierte Lauder, es gebe weiterhin aber auch deutsche Museen und Sammlungen, die keine Provenienzforschung betrieben.