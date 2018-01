Die EU-Kommission hat Strafzölle auf Gusseisenprodukte aus China verhängt.

Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, bewegen sich die Aufschläge in einer Bandbreite von 15,5 bis 38,1 Prozent. Sie sollen ab morgen für eine Dauer von fünf Jahren gelten. Von den Strafzöllen betroffen sind demnach bestimmte Waren

aus Grauguss und Gusseisen mit Kugelgrafit, das etwa bei Gitterrosten, Kanal- oder Gullydeckeln verwendet wird. Der Fall ist der letzte in einer ganzen Reihe von Anti-Dumping-Maßnahmen, mit denen die EU-Kommission auf Billigimporte aus der Volksrepublik reagiert.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.