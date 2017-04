Migrationsforscher fordern mehr Bewegungsfreiheit für anerkannte Asylsuchende, um der ungleichen Verteilung von Flüchtlingen in Europa entgegenzuwirken.

Das in Berlin vorgestellte Jahresgutachten des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Intergration und Migration sieht als eine Möglichkeit vor, Flüchtlinge in gewissen Bereichen für Arbeitsmigration zuzulassen. Zudem könnten die Freizügigkeitsrechte denen von EU-Bürgern angeglichen werden. Zugleich plädieren die Forscher dafür, das sogenannte Dublin-Verfahren beizubehalten, nach dem Flüchtlinge im Ersteinreiseland der EU Asyl beantragen müssen.



Mit Blick auf Deutschland warnen die Wissenschaftler davor, Flüchtlingskinder vor allem in Schulen mit hohem Migrationsanteil und sozialen Problemen zu schicken. Um Kinder und Jugendliche erfolgreich zu integrieren, ist nach Ansicht der Experten eine möglichst frühzeitige Durchmischung der Klassen sinnvoll.