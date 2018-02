Der CDU-Bundestagsabgeordnete Gutting hat die Abgabe des Finanzministeriums an die SPD heftig kritisiert.

Das sei ein Verlust, den er der Parteiführung ankreide, sagte Gutting im Deutschlandfunk. Weil sie eine Minderheitsregierung als Alternative zur Großen Koalition ausgeschlossen habe, habe die Führung in den Koalitionsverhandlungen mit dem Rücken zur Wand gestanden. Dass man sich dann erpressen lasse, sei kein Wunder. Die CDU-Basis sei über den Koalitionsvertrag enttäuscht und frustriert, betonte Gutting.



Er gehe davon aus, dass seine Partei in die nächste Bundestagswahl nicht mehr mit Kanzlerin Merkel hineingehen werde. Allen sei klar, dass man nach 15 Jahren eine personelle Erneuerung brauche. Und es sei zu erwarten, dass Merkel den Übergang in dieser Legislaturperiode einleite.

