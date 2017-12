Der Vorsitzende der Europäischen Linken, Gysi, drängt auf einen Wandel in der Flüchtlingspolitik.

Es müssten vor allem die Ursachen aufgedeckt und bekämpft werden, sagte Gysi dem SWR-Hörfunk. Nur so könne dem wachsenden Einfluss des Rechtsnationalismus in Europa begegnet werden. Wenn man nur über Obergrenzen streite, dann könne das Ganze böse enden. Gysi betonte, die weltweite Vernetzung habe es ermöglicht, den Lebensstandard auf allen Kontinenten miteinander zu vergleichen. So sei aus der nationalen sozialen Frage eine Frage der Menschheit geworden. Davon würden die Rechtspopulisten profitieren, weil sie vorgäben, sie könnten die Geschichte zurückdrehen, meinte Gysi.

