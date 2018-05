Nach Ansicht des Linken-Politikers Gysi wird der Philosoph Karl Marx oft in ein falsches Licht gerückt. Der Staatssozialismus habe die Theorien des Autors von "Das Kapital" missbraucht und selektiv genutzt, sagte Gysi im Deutschlandfunk. Der Vorsitzende der Europäischen Linken äußerte sich anlässlich des 200. Geburtstages von Marx.

Der Philosoph habe großen Wert darauf gelegt, kein Marxist zu sein, und die Verfolgung Andersdenkender nie gewollt. "Er war ein Freiheitsideologe", sagte Gysi. Zudem habe es in der Geschichte nur drei Versuche eines demokratischen Sozialismus gegeben, wie ihn sich vielleicht auch Marx vorgestellt habe. Alle drei seien militärisch kaputtgemacht worden, so der Linken-Politiker. "Der demokratische Sozialismus hatte noch nie eine Chance. Der Staatssozialismus hatte seine Chance und hat sie verspielt."



Gysi kritisierte zudem Grundüberzeugungen der heutigen Linken: "Sie haben ein Idealbild des Menschen und glauben, das könne man den Menschen beibringen. Das ist Quatsch." Es gehe nicht um kaum existente Idealtypen, sondern darum, den Menschen mit seinen Schwächen ernstzunehmen, so wie er sei. "Wenn du auf einen Idealtypen eine Theorie aufbaust, kann sie niemals funktionieren", betonte Gysi.

