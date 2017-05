Die Hacker-Angriffe, die gestern in britischen Krankenhäusern begannen, haben sich auf mehr als 70 Länder ausgeweitet - bis ein britischer Forscher den Angriff offenbar durch Zufall stoppte. Ein IT-Experte empfiehlt, Lösegeld für die Daten zu zahlen.

Erste Meldungen über den Angriff waren gestern aus Großbritannien gekommen, wo die Computersysteme zahlreicher Krankenhäuser angegriffen wurden. Dies löste ein Chaos bei der Patientenversorgung aus. Auch die Unternehmen Telefónica in Spanien und FedEx in den USA wurden angegriffen, ebenso wie das russische Innenministerium.

Auch bei der Deutschen Bahn sind die Anzeigetafeln in den Bahnhöfen gestört, der Zugverkehr ist aber nicht beeinträchtigt. An Bahnhöfen mit vielen Reisenden werden nach Angaben der Bahn zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt, um die Kunden auf dem Laufenden zu halten.

Just got to Frankfurt and took a picture of this... #Sbahn , you got a #Ransomware ! pic.twitter.com/w0DODySL0p

Laut der IT-Sicherheitsfirma Kaspersky Lab sind 74 Länder betroffen, die Firma Avast spricht sogar von 99 Ländern, mit einem Schwerpunkt auf Russland, der Ukraine und Taiwan.

Ein britischer IT-Forscher stoppte die Ausbreitung der Cyber-Attacke offenbar in der Nacht. Wie der "Guardian" berichtet, fand der Computer-Experte eine Art Notbremse im Code des Erpressungstrojaners: eine darin versteckte Webdomain. Diese registrierte er anschließend. Dass er den Angriff damit eindämmte, sei aber Zufall gewesen.

Er habe die IP-Adressen der angegriffenen Computer an das FBI und "ShadowServer", einen Zusammenschluss von IT-Sicherheitsexperten, weitergeleitet. Die betroffenen Organisationen sollten demnach bald informiert werden.

IP addresses from our sinkhole have been sent to FBI and ShadowServer so affected organisations should get a notification soon. patch ASAP.