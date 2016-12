Hacker-Angriffe USA weisen 35 russische Agenten aus

Barack Obama (AFP / Brendan Smialowski)

Als Antwort auf die Hacker-Angriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs hat US-Präsident Obama eine Reihe von Strafmaßnahmen gegen Russland verkündet.

35 russische Diplomaten werden ausgewiesen, zwei russische Anlagen in den Vereinigten Staaten, in New York und in Maryland, werden geschlossen. Außerdem gibt es Sanktionen gegen den russischen Militärgeheimdienst GRU und den Inlandsgeheimdienst FSB.



Obama sagte in Washington, die USA und ihre Verbündeten müssten gemeinsam gegen Russlands Versuche vorgehen, internationale Standards zu untergraben.



Obama hatte den russischen Präsidenten Putin schon vor zwei Wochen persönlich für Hackerangriffe auf die Demokratische Partei in den USA verantwortlich gemacht. Moskau wird vorgeworfen, den Wahlkampf zugunsten des republikanischen Kandidaten Trump beeinflusst zu haben.



Trump hat mehrfach gesagt, dass er nach seiner Amtseinführung im Januar das Verhältnis zu Russland verbessern will. Die Vorwürfe gegen die Regierung in Moskau hat er als "lächerlich" bezeichnet.