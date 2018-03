Beim Angriff auf das Regierungsnetz haben Hacker im Auswärtigen Amt offenbar ein Protokoll zu den Brexit-Verhandlungen stehlen können. Nach einem "Spiegel"-Bericht sind insgesamt mindestens sechs Dokumente kopiert worden - darunter Aufzeichnungen über EU-Gespräche zur Ukraine und Weißrussland.

Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass eine Hackergruppe mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst FSB hinter der Attacke steckt. Die Attacke auf das Computernetz des Bundes war erst Anfang des Monats bekannt geworden.



Das Bundesinnenministerium hat inzwischen dementiert, dass auch europäische Fluggastdaten von dem Hacker-Angriff betroffen waren. Der "Spiegel" hatte geschrieben, dass das Bundesverwaltungsamt in Folge des Angriffs ein System zur Übermittlung von Fluggastdaten habe abschalten müssen. "Ein Hack, wie berichtet, hat nicht stattgefunden", teilte zu diesem Punkt ein Ministeriumssprecher in Berlin mit. Das derzeit im Rahmen einer EU-Richtlinie aufgebaute "Passenger Name Record System" befinde sich noch in der Erprobung. Im Zuge dessen seien Belastungstests durchgeführt worden.



Der "Spiegel" berichtet weiter, dass Experten des russischen IT-Sicherheitsunternehmens Kaspersky Lab herausgefunden haben, dass sich russischsprachige Hackergruppen einen regelrechten Wettbewerb um ihre Opfer lieferten. Dies treffe vor allem auf die Gruppierungen "Turla" und "APT28" zu. Diese ist auch unter dem Namen "Fancy Bear" bekannt. Den Wettbewerb um gemeinsame Ziele konnte Kaspersky demnach bei Regierungsrechnern und Militäreinrichtungen in Asien nachweisen. "Fancy Bear" steckte 2015 angeblich auch hinter dem Hackerangriff auf den Bundestag.



Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.