Hackerangriff Geheimdienstdirektor sieht Putin als Urheber

James Clapper ist der Nationale Geheimdienstdirektor der USA. (Imago/UPI Photo)

Der Direktor der amerikanischen Geheimdienste, Clapper, bleibt bei seiner Einschätzung, dass die Hackerangriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs aus Moskau befohlen wurden.

Clapper sagte bei einer Anhörung im Senat in Washington, die höchsten Ränge in Russland seien involviert gewesen. Ausdrücklich nannte er Präsident Putin. Er glaube nicht, dass eine US-Wahl jemals einer aggressiveren Kampagne ausgesetzt gewesen sei, so Clapper.



In den letzten Wochen des US-Präsidentschaftswahlkampfs waren E-Mails der Demokratischen Partei veröffentlicht worden. Die US-Regierung beschuldigte Moskau schon damals, dafür verantwortlich zu sein. Clapper sagte, heute sei man sich dieser Sache noch sicherer als damals. Russland bestreitet die Vorwürfe.