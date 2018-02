Unbekannte Hacker haben offenbar erfolgreich das Datennetzwerk des Bundes angegriffen.

Entsprechende Medienberichte bestätigte das Bundesinnenministerium. An dem Vorfall werde mit hoher Priorität und erheblichen Ressourcen gearbeitet, sagte ein Sprecher. Innerhalb der Bundesverwaltung sei der Angriff isoliert und unter Kontrolle gebracht worden.



Die Deutsche Presse-Agentur und die Süddeutsche Zeitung hatten unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, es seien unter anderem das Außen- und das Verteidigungsministerium betroffen. Den Hackern sei es gelungen, Schadsoftware einzuschleusen und Daten zu erbeuten. Der Angriff sei im Dezember erkannt worden. Möglicherweise sei er aber bereits seit einem Jahr gelaufen.



Für den Cyberangriff wird eine russische Gruppe verantwortlich gemacht, die nach Erkenntnissen der Ermittler auch hinter der Attacke auf den Bundestag von 2015 steckt. Sie wird von Experten mit Regierungsstellen in Moskau in Verbindung gebracht. Beweisen lässt sich das allerdings nicht.

