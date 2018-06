Überforderung bei der Pflege von Angehörigen zu Hause führt oft zu Konflikten, Wut und Gewalt.

Das hat eine Umfrage der gemeinnützigen Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege ergeben. Dabei zeigte sich: Viele pflegende Angehörige haben mit belastenden Gefühlen zu kämpfen. Etwa jeder Dritte fühlt sich häufig niedergeschlagen oder sogar verärgert. Gut jeder Zweite hatte den Eindruck, die pflegebedürftige Person wisse ihre Hilfe nicht zu schätzen.



Die dauerhafte Überlastung führt nicht selten zu Übergriffen: Etwa 40 Prozent der Pflegenden gaben an, einem Angehörigen schon einmal absichtlich Gewalt angetan zu haben - psychisch oder physisch. Jeder Zweite gab an, seinerseits Gewalt durch den Pflebedürftigen erfahren zu haben.



Fast drei Viertel der rund drei Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zu Hause versorgt - davon 1,4 Millionen ausschließlich durch Angehörige. Das ZQP fordert eine gezielte Unterstützung der pflegenden Angehörigen und mehr Aufklärung über Gewaltprävention.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.