Bundeskanzlerin Merkel hat die Inhaftierung des Menschenrechtlers Steudtner in der Türkei verurteilt und seine sofortige Freilassung gefordert.

Die Verhaftung sei ungerechtfertigt, und die Bundesregierung werde alles tun, um ihm zu helfen, sagte Merkel. Dies sei ein weiterer Fall, in dem unbescholtene Menschen in die Mühlen der Justiz gerieten. Deshalb sei das ein Grund zu allergrößter Sorge.



Steudtner und fünf weitere Menschenrechtsaktivisten waren Anfang Juli bei einem Workshop in Istanbul unter dem Vorwurf festgenommen worden, eine Terror-Organisation zu unterstützen. Gestern hatte ein Gericht in Istanbul gegen sie Untersuchungshaft verhängt.