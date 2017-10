Der aus türkischer Untersuchungshaft entlassene Menschenrechtsaktivist Steudtner ist offenbar zurück in Deutschland.

Nach neuen Agenturberichten kam er am Abend auf dem Berliner Flughafen Tegel an. Mehrere Medien hatten seine Ankunft bereits am Nachmittag gemeldet. Seine Familie hatte darum gebeten, ihn bei seiner Rückkehr von der Öffentlichkeit abzuschirmen.



Steudtners Freilassung wurde in Deutschland mit Erleichterung aufgenommen. Außenminister Gabriel sprach von einem ersten Zeichen der Entspannung im Verhältnis zur Türkei. Er bestätigte, dass sich Altkanzler Schröder bei Präsident Erdogan für die Freilassung Steudtners eingesetzt hatte.