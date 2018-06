Vietnam hat den prominenten Bürgerrechtler Nguyen Van Dai aus der Haft entlassen und nach Deutschland ins Exil ausfliegen lassen.

Das Auswärtige Amt bestätigte in Berlin, dass sich der Dissident zusammen mit seiner Frau und einer Assistentin inzwischen in der Bundesrepublik befindet. Der Menschenrechtsanwalt war im April zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, einen Umsturz in Vietnam geplant zu haben.



Die Regierung in Hanoi will offenbar auch den wegen Korruption zu lebenslanger Haft verurteilten vietnamesischen Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh freilassen und ihm die Ausreise nach Deutschland erlauben. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf mehrere Quellen. Thanh war nach Einschätzung der Bundesregierung im Sommer 2017 in Berlin entführt und in sein Heimatland verschleppt worden. Der Fall hatte zu diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und Vietnam geführt. Das südostasiatische Land erhofft sich von den Freilassungen laut dem Bericht F.A.Z. eine Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland und der EU.

