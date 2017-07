Der Salafistenprediger Sven Lau ist zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf sprach den 36-Jährigen der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung schuldig. Demnach half er der islamistischen Terrormiliz Jamwa logistisch. Er habe Geld für die in Syrien aktive Gruppe gesammelt, Kampfwillige rekrutiert und ihnen zudem mehrere Nachtsichtgeräte beschafft.



Lau gehört gemeinsam mit Pierre Vogel zu den bekanntesten Gesichtern des radikalen Islam in Deutschland. Er gilt auch als Initiator der sogenannten "Scharia-Polizei", die 2014 durch Wuppertal zog und bundesweit für Aufsehen sorgte. Im Dezember 2015 wurde der Konvertit in Mönchengladbach festgenommen und saß seitdem in Untersuchungshaft.