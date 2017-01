Bei der Gründung einer Wohngemeinschaft kommt es für die meisten erst einmal darauf an, dass die persönliche Chemie stimmt. Doch gerade unerfahrene junge Leute vergessen dabei oft, dass es das Miteinander auch zu regeln gilt und wer für was im Mietvertrag haftet, weiß Aichard Hoffmann vom Mieterverein Bochum aus Erfahrung:



"Man kennt sich, man ist befreundet, man vertraut sich auf jeden Fall gegenseitig. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man sich jemals streiten würde und trifft deshalb für den Ernstfall auch überhaupt keine Regelungen."



Zu klären gibt es bei solchen auf Zeit angelegten Wohngemeinschaften schließlich einiges. Zum Beispiel:



"Es kann ja auch mal passieren, dass man sich zerstreitet und die anderen irgendjemand rausschmeißen wollen. Dann wäre ja die Frage, wer kann denn überhaupt einem Mitglied der WG kündigen."

Wer unterschreibt den Mietvertrag?

Bei einer Wohngemeinschaft handelt es sich rechtlich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, kurz GbR. Ihr Zweck: die Nutzung einer gemeinsamen Wohnung. Darum rät Mietexperte Hoffmann, die Regeln für ein Miteinander schriftlich festzulegen. Dafür sind keine großen Formalitäten nötig.



"Da genügt ein Blatt Papier, wo man drauf schreibt, was zum Beispiel für Einzug- und Auszug, für Kautionsweitergabe oder solche Dinge für Regelungen gelten sollen im Binnenverhältnis. Und das unterschreiben dann alle."



Ganz wichtig ist es zu klären, wer den Mietvertrag mit dem Vermieter unterschreibt. Das kann ein Mitglied der WG sein, das dann Hauptmieter der Wohnung ist. Erforderlich dafür ist das Einverständnis des Vermieters für die Untervermietung an die übrigen Mitbewohner. In dem Fall gilt:



"Dann zahlen die anderen ihre Miete und die Nebenkostenumlage und im Zweifelsfall auch ihren Anteil an der Kaution an den Hauptmieter."

Zahlt ein WG-Mitglied nicht, haften alle

Kein Problem, wenn sich die WG-Mitglieder einig sind. Aber sollte der Hauptmieter kündigen, dann wären automatisch auch seine Mitbewohner betroffen. Aichard Hoffmann:



"Der Rest der WG muss dann auch die Wohnung räumen. Es sei denn, der Vermieter erklärt sich freiwillig damit einverstanden, jemand anders zum Hauptmieter zu machen. Aber man hat keinen Rechtsanspruch darauf."



Alternativ können auch alle WG-Mitglieder den Mietvertrag unterschreiben. Auf dieser Grundlage haften alle für Miete, Nebenkosten oder Schäden an der Wohnung. Wenn also ein Mitbewohner seinen Beitrag nicht aufbringen kann, müssen die anderen dessen Kosten übernehmen.

Neuer Vertrag bei Auszug einer Partei

Aber auch bei einem Wechsel der Bewohner sind Schwierigkeiten programmiert. Dann nämlich muss der Vermieter jeden ausziehenden Mieter einzeln aus dem Vertrag entlassen und jeden neuen Bewohner in den Vertrag aufnehmen. Wenn er dazu bereit sein sollte. Einen Zwang für den Vermieter, einen von der WG ausgesuchten Nachfolger als neuen Mieter zu akzeptieren, gibt es nicht. Kann man sich nicht einigen, muss der gesamte Mietvertrag gekündigt werden und die WG steht vor dem Aus.

Mietkonditionen, die man schon bei der Wohnungssuche klären und spätestens beim Einzug untereinander regeln sollte. Auch um nach dem Auszug nicht noch zur Kasse gebeten zu werden. Und wer in eine bestehende WG neu einsteigt, dem rät Aichard Hoffmann dringend:



"Sich vorher vielleicht einmal zu erkundigen bei den anderen Leuten, wie ist es denn hier bei euch. Das sind so typische Fragen, die gerade junge Leute überhaupt nicht stellen, die sich mit den rechtlichen Regelungen auch so gar nicht auskennen."



Fragen, die aber WG-technisch ganz wichtig sind.