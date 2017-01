Haftverkürzung für Manning Assange: "Bin bereit, in die USA zu gehen"

Wikileaks-Gründer Assange hat bekräftigt, dass er nach der Freilassung der Whistleblowerin Manning zu einer Ausreise in die USA bereit sei. Er stehe zu allem, was er gesagt habe, erklärte Assange gestern auf einer Audio-Pressekonferenz, die über eine Internetschaltung aus der Botschaft Ecuadors in London übertragen wurde.