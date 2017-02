Haiti Fast 300 Milllionen Dollar für humanitäre Hilfe benötigt

Die Nationalfahne von Haiti (Arno Burgi / picture alliance / dpa)

In Haiti werden nach Angaben der Vereinten Nationen dieses Jahr fast 300 Millionen Dollar an Hilfsgeldern für die Bevölkerung benötigt.

Rund 2,5 Millionen Menschen seien dringend auf Hilfen angewiesen, teilte der UNO-Koordinator für Haiti, Benlamlih, in Port-au-Prince mit. Im vergangenen Oktober hatte der Hurrikan "Matthew" große Schäden in Haiti angerichtet. Zahlreiche Menschen leben in Notunterkünften.