Die Hilfsorganisation Oxfam muss ihre Arbeit in Haiti nach Sex-Skandalen für zwei Monate aussetzen.

Wie die Regierung in Port-au-Prince mitteilte, werden die Behörden in dieser Zeit die Vorwürfe untersuchen. Die verwerflichen Handlungen und mutmaßlichen Verbrechen stellten eine schwere Verletzung der Würde des haitianischen Volkes dar, hieß es. - Berichten zufolge hatten Oxfam-Mitarbeiter während eines Hilfseinsatzes nach dem Erdbeben in Haiti 2010 Orgien mit jungen Prostituierten gefeiert und möglicherweise auch Hilfsbedürftige zum Sex genötigt. Ähnliche Berichte wurden aus dem Tschad und aus dem Südsudan bekannt. Oxfam entließ inzwischen mehrere Mitarbeiter, andere kündigten von sich aus.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.