Europas größtes Glockenspiel auf dem Roten Turm in Halle ist an diesem Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr erklungen.

Sieben Carillonneure - ausgebildete Glockenspieler - haben das Konzert im Turm auf dem Marktplatz gespielt. Neben Musiken des in Halle geborenen Komponisten Georg Friedrich Händel (1685-1759) waren Stücke von den Beatles, Frank Sinatra und AC/DC geplant.



Das mit 76 Glocken größte Glockenspiel Europas bedienen sechs frisch ausgebildete Carillonneure aus Halle und ein diplomierter Carillonneur aus Kassel. Bis Ende Oktober sind acht weitere Carillon-Konzerte geplant.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.