Zwei Jahre nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs von Germanwings haben im westfälischen Haltern Schüler, Lehrer und Eltern der Opfer gedacht.

Zur Zeit des Unglücks um 10.41 versammelten sich hunderte Menschen auf dem Schulhof des Joseph-König-Gymnasiums zu Schweigeminuten. Weiße Rosen erinnerten an die 16 Schüler und zwei Lehrerinnen, die sich damals unter den 150 Toten befanden. Auch in der Gemeinde Digne-les-Bains nahe der Absturzstelle in den französischen Alpen gibt es heute eine Gedenkveranstaltung.



Die Eltern des Piloten der Maschine wiesen bei einer Pressekonferenz in Berlin erneut die Darstellung der Ermittler zurück, ihr Sohn habe das Flugzeug wegen einer depressiven Erkrankung absichtlich zum Absturz gebracht.