Der für morgen geplante Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers Cavusoglu in Hamburg ist vorerst abgesagt worden.

Die Veranstaltungshalle im Stadtteil Wilhelmsburg sei wegen einer fehlenden Brandmeldeanlage gesperrt worden, teilte eine Sprecherin des Bezirksamts Mitte mit. Presseberichten zufolge suchen die Veranstalter nun nach einer Ausweichmöglichkeit. Cavusoglu will in Hamburg für das umstrittene türkische Verfassungsreferendum werben. Für Mittwoch ist auch ein Treffen mit Bundesaußenminister Gabriel geplant.



Deutsche Behörden hatten zuletzt mehrere Veranstaltungen mit türkischen Regierungsvertretern wegen Sicherheitsbedenken abgesagt, darunter in Gaggenau und Frechen. Der türkische Präsident Erdogan hatte der Bundesregierung daraufhin Nazi-Methoden vorgeworfen.