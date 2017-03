Bei seinem Auftritt in Hamburg hat der türkische Außenminister Cavusoglu die Spannungen mit Deutschland weiter angeheizt.

Der Druck, der in der Bundesrepublik auf die türkische Bevölkerung ausgeübt werde, sei nicht akzeptabel, sagte Cavusolglu. Das tue man Freunden nicht an. Cavusoglu warf

Deutschland systematische Propaganda gegen türkische Veranstaltungen vor und erklärte, die Bundesregierung müsse

aufhören, seinem Land Lektionen in Sachen Menschenrechte und Demokratie zu erteilen. Cavusoglu sprach auf dem Balkon der Residenz des türkischen Generalkonsuls. In der Nähe hatten sich etwa ebensoviele Gegendemonstranten versammelt.



Cavusoglu sollte urprünglich in einem Saal im Hamburger Süden sprechen. Die Behörden hatten die Veranstaltung dort jedoch wegen mangelhaften Brandschutzes abgesagt.