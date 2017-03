Der türkische Außenminister Cavusoglu hat die Bundesregierung in einer Rede in Hamburg scharf kritisiert.

Er sprach von einem inakzeptablen Druck, den Deutschland auf türkische Staatsbürger ausübe. Die Bundesregierung müsse aufhören, der Türkei Lektionen in Sachen Menschenrechte und Demokratie zu erteilen, sagte Cavusoglu. Er warf Europa zudem vor, Terroristen zu hofieren. Der Außenminister redete nach Angaben der Polizei vor rund 200 Menschen, die sich vor der Residenz des türkischen Generalkonsuls versammelt hatten. In der Nähe demonstrierten etwa genauso viele Menschen gegen den Auftritt.



Der ursprünglich vorgesehene Saal in Hamburg war zuvor wegen technischer Mängel gesperrt worden. Cavusoglu hatte die Absage scharf kritisiert. Morgen wird er in Berlin mit Bundesaußenminister Gabriel zusammentreffen. Dabei geht es um das angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern.