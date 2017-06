Die Hamburger Sicherheitsbehörden haben drei aus Berlin abgeordnete Polizei-Hundertschaften vor dem G20-Gipfel nach Hause geschickt.

Ein Sprecher der Hamburger Polizei sagte, die Berliner Kollegen seien wegen unangemessenen Verhaltens aus dem Einsatz entlassen worden. Die Berliner Polizei teilte per Twitter mit, man habe Stellungnahmen angefordert und werde dann über Konsequenzen entscheiden. "Spiegel online" und dem rbb zufolge sollen die Polizisten in ihrer Unterkunft in einem Containerdorf exzessiv gefeiert haben. Außerdem soll es zu einer Schlägerei mit einer Einheit aus Wuppertal gekommen sein.