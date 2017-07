Bundesinnenminister de Maizière hält es für wichtig, die Hintergründe des Attentats von Hamburg so rasch wie möglich aufzuklären.

Der CDU-Politiker sagte in Berlin, erneut habe eine schreckliche Attacke die Gesellschaft getroffen. - Ein 26-Jähriger hatte gestern in Hamburg-Barmbek einen Menschen erstochen und mehrere verletzt. Der Täter ist Palästinenser und wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren. 2015 kam er nach Deutschland.



Hamburgs Innensenator Grote, SPD, teilte heute mit, dass der Mann den Behörden als Islamist bekannt und ausreisepflichtig war. Es habe Anzeichen für eine Radikalisierung gegeben. Das Motiv für die Gewalttat sei aber unklar, weil man auch Hinweise auf eine psychische Labilität habe. - Die Staatsanwaltschaft Hamburg will einen Antrag auf Haftbefehl stellen.