In Hamburg hat es bei der Demonstration gegen den G20-Gipfel Ausschreitungen gegeben.

Die Polizei setzte Wasserwerfer und Pfefferspray ein. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden wurden die Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen und angegriffen. Mittlerweile haben die Veranstalter die Kundgebung für beendet erklärt. Die Teilnehmer wurden aufgerufen, sich vom Geschehen zu entfernen.



Die Polizei hatte den Demonstrationszug gestoppt, weil sich bis zu 1.000 vermummte Personen darin aufhielten. Die Einsatzkräfte riefen alle friedlichen Demonstranten auf, sich von diesen Teilnehmern zu distanzieren. Die Polizei zeigte sich entsetzt über die Gewaltbereitschaft.



Zunächst hatten sich rund 4.500 Teilnehmer friedlich auf dem Fischmarkt am Hamburger Hafen versammelt, zwischenzeitlich war die Rede von bis zu 12.000 Menschen. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Welcome to hell". Die Demonstranten wollten vom Fischmarkt über die Reeperbahn bis etwa 300 Meter an die Messehallen heran gehen, wo morgen der G20-Gipfel beginnt. Tausende Beamte sind im Einsatz.



Und der Bundesaußenminister hat im Interview mit dem Deutschlandfunk auch Verständnis für die Kritiker des Gipfels gezeigt, Zitat: "Ich kann die Proteste (...) verstehen, weil die Globalisierung zwar vielen geholfen hat, auch vielen aus der Armut geholfen hat. Aber sie hat auch die Spaltung in Arm und Reich größer gemacht."