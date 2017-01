Hamburg Elbphilharmonie wird eröffnet

Die Elbphilharmonie in Hamburg (Elbphilharmonie/Maxim Schulz)

In Hamburg wird am Abend die Elbphilharmonie eröffnet.

Zum Festakt und dem anschließenden Konzert werden etwa 2.000 Gäste erwartet, darunter Bundespräsident Gauck, Bundeskanzlerin Merkel und Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz.



Das Festkonzert mit dem NDR-Elbphilharmonie-Orchester soll eine musikalische Zeitreise von der Renaissance bis zur Gegenwart umfassen. Gleichzeitig ist eine Lichtinszenierung an der Außenfassade des Gebäudes geplant.



Die Eröffnung findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.



Die Elbphilharmonie entstand in neunjähriger Bauzeit in der Hamburger Hafen-City. Die Fertigstellung des Gebäudes hatte sich immer wieder verzögert. Die Gesamtkosten erreichten mit 789 Millionen Euro ein Vielfaches des ursprünglich veranschlagten Betrags.