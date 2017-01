Hamburg Elbphilharmonie wird feierlich eröffnet

Die Elbphilharmonie im Hafen in Hamburg (imago/Manngold)

Mit einem Festakt und einem Konzert wird heute Abend die Hamburger Elbphilharmonie eröffnet.

Erwartet werden 2.000 Gäste, darunter Bundespräsident Gauck, Bundeskanzlerin Merkel und Hamburgs Bürgermeister Scholz. Das Festkonzert mit dem NDR Elbphilharmonieorchester wird von einer Lasershow an der Fassade begleitet.



Die 110 Meter hohe Elbphilharmonie wurde in neunjähriger Bauzeit errichtet. Wegen Unstimmigkeiten zwischen Architekten, dem Bauherren und der Baufirma wurden die Arbeiten mehrfach unterbrochen. Die Kosten lagen am Ende bei 789 Millionen Euro, geplant waren ursprünglich 240 Millionen.