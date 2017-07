In Hamburg hat wenige Tage vor Beginn des G20-Gipfels die erste große Gegendemonstration begonnen.

Tausende Teilnehmer versammelten sich in der Innenstadt zu einem Protestzug. Parallel beteiligten sich Boote, Kanus und Flöße auf der Binnenalster an der Kundgebung. Sie kritisieren insbesondere die Wirtschafts und Handelspolitik der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.



Bislang wurden bis zum Abschluss des Gipfels am kommenden Wochenende rund 30 Demonstrationen angemeldet. Bundesinnenminister de Maiziere kündigte in der "Bild am Sonntag" ein hartes Eingreifen von Sicherheitskräften gegen gewaltbereite Demonstranten an. Der CDU-Politiker rechnet nach eigenen Angaben mit mehr als 8.000 Extremisten aus dem In- und Ausland.