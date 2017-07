Die Europäische Union will nun auch mit Australien schnellstmöglich ein Freihandelsabkommen abschließen.

EU-Ratspräsident Tusk sagte nach einem Gespräch mit dem australischen Premier Turnbull, man sei sich einig, die 2015 gestarteten Vorgespräche zu beschleunigen. Das Projekt werde nun als vorrangig eingestuft.



Das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada wird am 21. September vorläufig in Kraft treten. Dies gaben beide Seiten in einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung bekannt. Der Vertrag wird deshalb nur vorläufig angewendet, da er noch nicht von allen EU-Staaten ratifiziert wurde.



Bereits am Donnerstag hatten sich die EU und Japan im Grundsatz auf ein umfassendes Freihandelsabkommen verständigt.