Die Öffentlichkeitsfahndung nach Randalierern und Plünderern beim G20-Gipfel in Hamburg soll ausgeweitet werden.

Wie das Hamburger Abendblatt meldet, arbeiten die Behörden daran, auch im europäischen Ausland Fotos von mutmaßlichen Tätern zu veröffentlichen. Laut Hamburgs Innensenator Grote, SPD, soll das vor allem in Spanien und Italien geschehen. Aus diesen Ländern seien besonders viele militante Linksextremisten zum G20-Gipfel gereist.



In Deutschland wurden laut Angaben der Polizei durch die öffentliche Fahndung seit Mitte Dezember 23 Tatverdächtige ausfindig gemacht. Die Veröffentlichung der Bilder war kritisiert worden, unter anderem von der Linkspartei. Auch Datenschützer meldeten Bedenken an.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.